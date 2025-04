Lapresse.it - Carceri, ancora telefonini: questa volta trovati a Ivrea

Nuovo ritrovamento di smartphone nellemattina durante un controllo di routine nel carcere di, il personale del locale NTP (Nucleo Traduzione e Piantonanti) ha rinvenuto due involucri sospetti nei pressi della postazione della sentinella 4. Lo denuncia il sindacato della penitenziaria Osapp. All’interno sono stati scoperti due micro telefoni perfettamente funzionanti, verosimilmente lanciati dall’esterno dell’istituto ma non andati a segno. “E non si tratta di un caso isolato” spiega l’Osapp in una nota. “Nella giornata di giovedì 10 aprile 2025, presso la Casa di Reclusione di Saluzzo, dove sono ristretti detenuti appartenenti al circuito di Alta Sicurezza — in particolare riconducibili alla mafia, alla ’ndrangheta e alla camorra — sono stati rinvenuti ben dieci smartphone nel corso di un’attività di controllo interna, a conferma della gravità e della diffusione del fenomeno”.