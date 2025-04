Spara a Giorgia Altro che pace a Milano sfila l' odio anti Meloni e anti Israele

anti al corteo invocano l'intifada e la distruzione dello Stato ebraico Ilgiornale.it - "Spara a Giorgia". Altro che pace, a Milano sfila l'odio anti Meloni e anti Israele Leggi su Ilgiornale.it La manifestazione è stata convocata per chiedere il "cessate il fuoco" ma i partecipal corteo invocano l'intifada e la distruzione dello Stato ebraico

Potrebbe interessarti anche:

Istanbul fuori controllo - cosa spara la polizia addosso ai manifestanti anti Erdogan | Video

Situazione fuori controllo in Turchia, dove da due giorni va avanti la protesta di piazza dopo l'arresto di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul considerato il vero rivale politico del premier Recep ...

Palmeri la spara : «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0?

Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle ...

Capello spara a zero : «Alla Juve ci sono dirigenti che non hanno idee chiare - non c’è pensiero e unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…»

di Redazione JuventusNews24Capello spara a zero sulla dirigenza della Juve e del Milan: tutte le dichiarazioni del mister sui bianconeri L’ex allenatore Fabio Capello è intervenuto sul palco de Il ...

'Spara a Giorgia', scritta choc dopo corteo Pro Pal. Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina. Corteo pro Pal a Milano, scritta contro Meloni sulla vetrina di una banca: “Spara a Giorgia”. «Spara a Giorgia», vetrine rotte e vernice su banche e negozi al corteo Pro Palestina a Milano - Le foto. "Giorgia Meloni ha paura": Romano Prodi la spara grossa, altro rovinoso autogol a sinistra | .it. “Ci sono dei cantanti che sono dei poveracci e per farsi notare sparano su Giorgia Meloni, mi fanno…. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) "Spara a Giorgia". Altro che pace, a Milano sfila l'odio anti Meloni e anti Israele - La manifestazione è stata convocata per chiedere il "cessate il fuoco" ma i partecipanti al corteo invocano l'intifada e la distruzione dello Stato ebraico ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc 'Spara a Giorgia' su filiale banca - (Adnkronos) - La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del corteo nazionale pro Palestina. Sul trag ...

(Come si legge su ansa.it:) Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina - "Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivist ...