Caso appalti in Marcegaglia Sgb chiede al prefetto di convocare un tavolo di confronto

chiedere alla Prefettura di "convocare urgentemente Marcegaglia a un tavolo di confronto". Una decisione giunta, come riferisce il sindacato, per il "rifiuto delle aziende alle. Ravennatoday.it - Caso appalti in Marcegaglia, Sgb chiede al prefetto di convocare un tavolo di confronto Leggi su Ravennatoday.it Nell’assemblea indetta ieri da Sgb i lavoratori di Elle Emme hanno sospeso temporaneamente le azioni sindacali perre alla Prefettura di "urgentementea undi". Una decisione giunta, come riferisce il sindacato, per il "rifiuto delle aziende alle.

Caso appalti in Marcegaglia, Sgb chiede al prefetto di convocare un tavolo di confronto. Caso appalti Marcegaglia, continua lo sciopero. Sgb: "Attendiamo risposte concrete dall'azienda". SGB Ravenna. Sciopero CFC: Servizi di crumiraggio in appalto alla Marcegaglia. Marcegaglia, scioperano i lavoratori in appalto: «Stesso lavoro, stessi salari e diritti». Marcegaglia, scioperano i lavoratori in appalto: "Stesso lavoro, stesso salario". Marcegaglia ferma la produzione. SGB Ravenna: a rischio lavoro e salario per i dipendenti degli appalti. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da ravennawebtv.it:) SGB Ravenna: I lavoratori di Elle Emme chiedono al Prefetto la convocazione urgente di Marcegaglia - “Nell’assemblea indetta ieri da SGB, i lavoratori di Elle Emme, valutate le gravi dichiarazioni delle società, hanno sospeso temporaneamente le azioni sindacali per chiedere alla Prefettura di convoca ...

(Stando a quanto scrive ravennanotizie.it:) Appalti nel sito Marcegaglia di Ravenna. Fiom Cgil e Filt Cgil: “È ora che l’azienda si assuma le proprie responsabilità” - Le organizzazioni sindacali del settore dei trasporti e dei metalmeccanici della CGIL del territorio di Ravenna, FILT e FIOM, intervengono in merito ...

(Da una nota di ravennaedintorni.it si apprende che:) Il sindacato Sgb annuncia il coinvolgimento di Euromar e di Cfc nella lotta dei dipendenti Elle Emme - «I lavoratori in appalto – attacca Sgb, proclamando lo sciopero – non sono però più disponibili ad essere considerati operai di serie B: quando si varca il cancello della Marcegaglia non c’è una ...