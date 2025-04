Danielebartocciblog.it - Lazio-Roma: il pronostico alla vigilia dell’Avv. Stefano di Santo

Tutto pronto per il derbyin programma domani sera allo Stadio Olimpico.di questo sentitissimo e delicatissimo match abbiamo raggiunto il noto Avvocato, tifoso laziale,diper un breve commento. “Il derby della capitale è sempre una partita dalle grandi emozioni”, così l’Avv.diai nostri microfoni. “Una sfida stracittadina tutta da vivere all’Olimpico tra ladi Baroni e ladi Ranieri. Come ogni derby direi che non c’è mai una squadra favorita. Il derby dirappresenta per i tifosi della capitale una partita speciale con l’immancabile trasporto di aspettative ed emozioni”.A, come da secoli, un amore infinito per il calcio. Un pubblico incredibile, un amore “diviso a metà” tra colori giallorossi e biancocelesti. Ebbene sì, poco più di 12 mesi fa,del derby, ad esprimersi ai nostri microfoni era stata l’attrice Antonella Salvucci (rileggi la nostra intervista esclusiva al precedente link), fedele supporter giallorossa.