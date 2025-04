Dailymilan.it - Milan, Chiesa sogno o realtà?

In queste ultime ore sta circolando più di una voce riguardo a un possibile approdo di Federicoal club rossonero. L’ ammirazione delnei confronti dell’ esterno ex Juve non è mai stata un mistero. Più volte il diavolo ha provato a strappare il classe 97? dalle mani della vecchia signora in passato, non ci è mai riuscito. Quest’ anno a Liverpool il giocatore non ha trovato continuità, Arne Slot non sembra averci mai puntato sul serio e le sue 4 presenze in Premier League lo dimostrano.La poco fiducia che gli è sta concessa potrebbe essere un fattore per spingere l’ esterno a un ritorno in Italia. Ilquesta volta vuole fare sul serio per. Il giocatore piace molto a Geoffrey Moncada e alla dirigenza rossonera, il suo profilo sarebbe perfetto per una prossima italianizzazione della rosa del