In pensione il brigadiere Antonio Parisi dal 1988 in servizio a Celleno

Il brigadiere capo qualifica speciale Antonio Parisi, dopo quarantuno anni di servizio, conclude il suo percorso professionale nell'arma dei carabinieri. Ad annunciarlo il comando provinciale che ringrazia il militare per i sacrifici e il lavoro svolto per il paese. Arruolatosi il 23 gennaio.

