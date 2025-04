Passante la Lega | Lepore strumentalizza i morti

Lepore si rivolge ancora al Governo perchp investa sulla sicurezza dell'asse tangenziale-autostrada, dopo la lettera inviata al ministro Matteo Salvini a seguito dell'incidente che ha causato la morte di Francesco D'alò, operaio di. Bolognatoday.it - Passante, la Lega: "Lepore strumentalizza i morti" Leggi su Bolognatoday.it "Dovremo seriamente pensare a come tutelarci". Il sindaco Matteosi rivolge ancora al Governo perchp investa sulla sicurezza dell'asse tangenziale-autostrada, dopo la lettera inviata al ministro Matteo Salvini a seguito dell'incidente che ha causato la morte di Francesco D'alò, operaio di.

Potrebbe interessarti anche:

Matteo Lepore - sindaco-vampiro di Bologna : nuova maxi-tassa - ecco chi colpisce

A Bologna, città progressista a parole ma non certo con i fatti, la terra sta girando attorno al sole. Nel senso che il Comune pidiessino che un tempo si vantava di aprire sempre le braccia a chi ha ...

“Con allerta rossa le scuole vanno chiuse per legge. Instituiamo la DaD per garantire diritto allo studio” - a dirlo Matteo Lepore

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha sottolineato che la chiusura delle scuole in presenza di un’allerta rossa è una misura stabilita dalla legge. Questa dichiarazione arriva in risposta alle ...

La clamorosa disfatta di Matteo Lepore : auto a 30 all'ora - cosa accade (davvero) a Bologna

Bologna, la città incantata in cui le auto devono rispettare il limite dei 30 km/h, gli autovelox mantengono l'ordine lungo le vie principali, le persone sono molto più sicure e tutti non vedono ...

Passante, la Lega: "Lepore strumentalizza i morti". Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano bologna.repubblica.it ha riportato che:) Lepore difende il Passante: “Salvini ministro del no, è contento se non fa opere” - il governo intende fare il Passante o no?» C’è posta per il ministro Matteo Salvini: a preparare busta e francobollo è il sindaco Matteo Lepore, che invierà ad Autostrade e per conoscenza al ...