Salernitana Marino | Riprenderemo da qui | non c’è stato bisogno dello schiaffo abbiamo creato anche noi

dello Stadio Arechi, parla Pasquale Marino, allenatore del Salernitana: “Vincere ci da stimoli per migliorare e lavorare con serenità. L’approccio alla partita è stato positivo: la squadra ha cercato di giocare palla a terra. Poi, ci siamo impauriti verso il fischio all’intervallo. Lo spirito comunque è stato positivo. Peccato quel gol subito perché abbiamo saputo gestire la palla quando era il momento di rallentare. Non credo, inoltre, che abbiamo concesso tanto ai nostri avversari. Siamo però andati in ansia perché hanno iniziato ad attaccare: i nostri difensori sono stati bravi a battagliare“.“Si sono parlati tanto in campo, si sono mossi tutti insieme. Dobbiamo continuare così. Siamo riusciti a calciare in porta tante volte, è un aspetto che ritengo positivo. Anteprima24.it - Salernitana, Marino: “Riprenderemo da qui: non c’è stato bisogno dello schiaffo, abbiamo creato anche noi” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiDalla sala stampaStadio Arechi, parla Pasquale, allenatore del: “Vincere ci da stimoli per migliorare e lavorare con serenità. L’approccio alla partita èpositivo: la squadra ha cercato di giocare palla a terra. Poi, ci siamo impauriti verso il fischio all’intervallo. Lo spirito comunque èpositivo. Peccato quel gol subito perchésaputo gestire la palla quando era il momento di rallentare. Non credo, inoltre, checoncesso tanto ai nostri avversari. Siamo però andati in ansia perché hanno iniziato ad attaccare: i nostri difensori sono stati bravi a battagliare“.“Si sono parlati tanto in campo, si sono mossi tutti insieme. Dobbiamo continuare così. Siamo riusciti a calciare in porta tante volte, è un aspetto che ritengo positivo.

