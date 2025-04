Alla guida ubriaco e drogato provoca la morte dell' amico | condanna a 3 anni per un 53enne

condanna ridotta a 3 anni per Maurizio Modica, l'automobilista di 53 anni accusato di omicidio stradale in seguito Alla morte del trentaduenne Giuseppe Terrosi, seduto nel sedile posteriore della Peugeot 207, guidata dall'imputato, che si è schiantata in curva contro un muro nella notte fra il 21. Agrigentonotizie.it - Alla guida ubriaco e drogato provoca la morte dell'amico: condanna a 3 anni per un 53enne Leggi su Agrigentonotizie.it ridotta a 3per Maurizio Modica, l'automobilista di 53accusato di omicidio stradale in seguitodel trentaduenne Giuseppe Terrosi, seduto nel sedile posteriorea Peugeot 207,ta dall'imputato, che si è schiantata in curva contro un muro nella notte fra il 21.

