Spettacolo.periodicodaily.com - Jazz Mood Day, Il Festival del Jazz nelle Scuole Italiane

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

L’InternationalDay è la giornata in cui si celebra il 30 aprile, in tutto il mondo, il, genere musicale che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio immateriale dell’Umanità, in quanto arte capace di promuovere la pace, il dialogo tra le culture, la libertà di espressione e il rispetto per i diritti umani. In Italia, per la verità, gli appuntamenti, le iniziative e i festeggiamenti organizzati per questa importante ricorrenza non si concentrano nell’arco di ventiquattr’ore, ma sono in programma per tutto il mese di aprile e oltre, da Nord a Sud, dal Piemonte alla Sicilia.Ritorna ilDay in Tutta ItaliaDa nord a sud, dall’Emilia-Romagna alla Sicilia, ilDay torna a far vibrare lecon una serie di eventi dedicati al, un genere musicale riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.