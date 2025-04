Napoli colpo dalla Fiorentina | ADL ha già un accordo con Commisso

Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima stagione in ogni suo aspetto. Quello legato al calciomercato è sicuramente il più importante, con il club partenopeo pronto a prendersi la scena proprio come nella scorsa estate.Il Napoli si rinforza grazie a un colpo dalla Fiorentina (LaPresse) – calciomercato.itLa priorità resta l’erede di Khvicha Kvaratkshelia, ma prima di dedicarsi a questo (delicato) discorso Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a chiudere un’importante operazione in entrata dalla Fiorentina dell’amico Rocco Commisso.Il Napoli pesca un rinforzo dalla FiorentinaImportanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli. Calciomercato.it - Napoli, colpo dalla Fiorentina: ADL ha già un accordo con Commisso Leggi su Calciomercato.it Ad Antonio Conte è stato affidato il compito di concentrarsi al 100% sulle questioni di campo, perché al resto ci pensa De Laurentiis.Affiancato dal direttore sportivo Giovanni Manna, il presidente delstarebbe già cominciando a programmare la prossima stagione in ogni suo aspetto. Quello legato al calciomercato è sicuramente il più importante, con il club partenopeo pronto a prendersi la scena proprio come nella scorsa estate.Ilsi rinforza grazie a un(LaPresse) – calciomercato.itLa priorità resta l’erede di Khvicha Kvaratkshelia, ma prima di dedicarsi a questo (delicato) discorso Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a chiudere un’importante operazione in entratadell’amico Rocco.Ilpesca un rinforzoImportanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del

