Grande Fratello Alfonso D’Apice contro Mariavittoria Minghetti | il gesto social

Grande Fratello, i riflettori sugli ex concorrenti restano più accesi che mai. In queste ore è scoppiato un nuovo caso social che coinvolge Alfonso D'Apice, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. L'ex tentatore di Temptation Island, oggi legato sentimentalmente a Chiara Cainelli, ha messo un like che non è passato inosservato, scatenando la reazione furiosa dei fan della coppia formata da Mariavittoria e Tommaso.Grande Fratello: il post romantico di Alfonso D'Apice con Chiara CainelliPochi giorni fa, Alfonso D'Apice ha pubblicato una foto insieme a Chiara Cainelli, conosciuta nella Casa. A corredo dell'immagine ha scritto: "02/12/24 esco dal TUGURIO, entra lei dalla porta rossa. Certi detti non sbagliano. Destino". Un riferimento romantico alla loro storia d'amore, nata tra confessionali e prove settimanali.

