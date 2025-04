Lapresse.it - Carceri, Osapp denuncia: “Istituzioni assenti a commemorazione Cutugno a Torino”

Leggi su Lapresse.it

per la morte di Lorenzosenza. “L’– Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria – esprime profondo rammarico per l’assenza delle autorità della Città die della Regione Piemonte alla cerimonia commemorativa in ricordo dell’Agente di Custodia Lorenzo, ucciso barbaramente dalle Brigate Rosse l’11 aprile 1978 in Lungo Dora Napoli, a“, spiega in una nota il sindacato degli agenti che lavorano nelle. “Si è svolta ieri, venerdì 11 aprile 2025, la cerimonia per il 47° anniversario della tragica scomparsa dell’Agente di Custodia Lorenzo– si legge in una nota diffusa dal sindacato – alla presenza dei familiari, di un gruppo di agenti in pensione, di alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio, tra cui il Comandante di Reparto, Primo Dirigente Dott.