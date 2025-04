Corteo Pro Pal a Milano scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su filiale banca

filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del Corteo nazionale pro Palestina. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con la vernice. Alla . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ladi Banco Bpm di piazzale Lagosta aè stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la'Spara a Giorgia' al passaggio delnazionale pro Palestina. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con la vernice. Alla .

Potrebbe interessarti anche:

Pro Pal in corteo a Milano : "Scendiamo in piazza a due giorni dalla giornata della memoria"

Si è tenuto oggi, come ogni sabato da oltre un anno, il corteo pro Pal per chiedere la fine definitiva della guerra a Gaza. Si tratta della 68esima manifestazione dall'inizio del conflitto. Prima ...

Corteo a Milano per l'Ucraina in occasione del terzo anniversario dall' invasione russa

(Agenzia Vista) Milano, 23 febbraio 2025 Migliaia di persone si sono radunate in piazza Castello a Milano per partecipare al corteo per l'Ucraina al terzo anniversario dall'invasione, le immagini. ...

8 marzo - corteo femminista a Milano : “Lotta anche contro la guerra - non possiamo definirci libere mentre le sorelle muoiono sotto le bombe”

“La lotta transfemminista è una lotta contro la guerra perché non possiamo definirci libere mentre le nostre sorelle muoiono sotto le bombe”. È questo uno degli appelli lanciato dal corteo ...

'Spara a Giorgia', scritta choc dopo corteo Pro Pal. Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina. Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: diecimila in strada oggi pomeriggio, sabato 12 aprile. Corteo pro Pal a Milano, scritta contro Meloni sulla vetrina di una banca: “Spara a Giorgia”. Milano, al corteo pro Pal di oggi attese 10 mila persone: traffico a rischio caos nel pomeriggio del 12 aprile. In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc 'Spara a Giorgia' su filiale banca - (Adnkronos) - La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del corteo nazionale pro Palestina. Sul trag ...

(Come si legge su ansa.it:) Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina - "Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivist ...

(Ne dà notizia msn.com:) Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile - Milano, la manifestazione partirà dalla Stazione Centrale per concludersi all’Arco della Pace: attese migliaia di persone ...