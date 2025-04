Traffico Lazio del 12-04-2025 ore 17 | 30

Lazio trovati dalla redazione chiusa la via Pontina per un incidente avvenuto all'altezza di Pomezia Nord in direzione Latina è stata predisposta l'uscita obbligatoria Suviana e si sono formate quote a partire da Castel Romano rallentamenti sulla via Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri per un incidente precedentemente segnalato Ed ora ha rimosso in direzione fuori Roma in provincia di Frosinone chiusa la statale 6 via Casilina all'altezza di Ferentino nelle due direzioni per lavori fino al 30 settembre prossimo sul posto le indicazioni per il percorso alternativo da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde/2025/04/12/file259f5b8d-6e63-4378-9eaf-57d5d2652fafPmCADtRuPor24Rln6CN. Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-04-2025 ore 17:30 Leggi su Romadailynews.it luce verdetrovati dalla redazione chiusa la via Pontina per un incidente avvenuto all'altezza di Pomezia Nord in direzione Latina è stata predisposta l'uscita obbligatoria Suviana e si sono formate quote a partire da Castel Romano rallentamenti sulla via Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri per un incidente precedentemente segnalato Ed ora ha rimosso in direzione fuori Roma in provincia di Frosinone chiusa la statale 6 via Casilina all'altezza di Ferentino nelle due direzioni per lavori fino al 30 settembre prossimo sul posto le indicazioni per il percorso alternativo da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/12/file259f5b8d-6e63-4378-9eaf-57d5d2652fafPmCADtRuPor24Rln6CN.

