Pagelle Venezia-Monza 1-0 | Fila decisivo Idzes-Cande solidi Male Caldirola e Birindelli

Leggi su Sportface.it

Ilpuò sperare, ilvede più vicina la retrocessione. Al ‘Penzo’ la squadra di Eusebio Di Francesco torna a vincere dopo un digiuno di quattordici partite e lo fa col punteggio di 1-0 grazie ad un gol di Daniel, espulso nel finale dopo un intervento pericoloso su Palacios. Ilsale a 24 punti in classifica, mentre ilresta ultimo a quota 15.LEDIRadu 7dopo quattro minuti con una gran parata su Dany Mota. Preciso anche nelle uscite alteMarcandalli 6Seconda partita da titolare consecutiva. Di Francesco gli dà fiducia e lui non sfigura nelle sue fasi (61? Haps 6 Fa le cose con ordine senza sbavature)7Non sbaglia nulla. Sarà uomo mercato in estateCandé 7Probabilmente la sua miglior partita con la maglia del