Spal-Pontedera 0-0 Molina in campo dal primo minuto mentre Antenucci parte dalla panchina LA DIRETTA

Reduce da due pareggi, rispettivamente contro Legnago in casa e Torres in trasferta, la Spal di mister Francesco Baldini tenta di guadagnare ulteriori punti in zona playout contro il Pontedera. La formazione toscana si presenta al Mazza, memore del pesante risultato di andata che la vide.

La giornata. La Spal cade e “aiuta“ il Perugia. Il Pontedera allontana i play off

L’ex Francesco Baldini bagna il debutto con una sconfitta e lascia il Perugia a tre punti dai play out. La caduta del Campobasso (27) è da una parte una buona notizia per la squadra di Zauli in ...

Spal-Pontedera : Vittoria Imperativa per Sperare nei Playoff

Prestazioni positive o comunque incoraggianti senza i tre punti a corredo ormai non servono più a nulla. A tre giornate dalla fine, il tempo è ampiamente scaduto: col Pontedera bisogna vincere, ...

La giornata. Pontedera e Ascoli ok. Scivola ancora la Spal

Colpaccio del Pontedera e della Pianese, ancora una sconfitta per la Spal (in casa contro il Milan Futuro) e per il Campobasso (contro la Vis pesaro, prossimo avversario dei biancorossi al Curi). Al ...

(Come indicato da calciomagazine.net:) SPAL-Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta SPAL-Pontedera di Sabato 12 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ...

(Il quotidiano ilsussidiario.net ha riportato che:) Diretta Spal Pontedera/ Streaming video tv: due squadre con destini molto diversi (Serie C, 12 aprile 2025) - Diretta Spal Pontedera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Paolo Mazza per il trentaseiesimo turno di Serie C 2024/2025, girone B.

(Come indicato da msn.com:) Spal-Pontedera, la sfida al Mazza - Ferrara Riscattare la figuraccia dell’andata, arpionare la Lucchese, allontanare ultimo e penultimo posto, dare una gioia ai tifosi di casa… se non è chiedere troppo. La Spal riceve un Pontedera che è ...