Ex Massa | parcheggio multilivello fra pochi mesi centro direzionale nel 2026

parcheggio multilivello di piazza Tito Schipa, mentre l’intero centro polifunzionale sarà completato entro il 2026. È quanto annunciato dai vertici della ditta De Nuzzo questa mattina, nel corso di un sopralluogo nel cantiere svolto dalla. Lecceprima.it - “Ex Massa: parcheggio multilivello fra pochi mesi, centro direzionale nel 2026” Leggi su Lecceprima.it LECCE – Dovrebbe essere pronto entro l’anno in corso ildi piazza Tito Schipa, mentre l’interopolifunzionale sarà completato entro il. È quanto annunciato dai vertici della ditta De Nuzzo questa mattina, nel corso di un sopralluogo nel cantiere svolto dalla.

“Ex Massa: parcheggio multilivello fra pochi mesi, centro direzionale nel 2026”. LECCE: Sopralluogo al cantiere di piazza Tito Schipa. Mover si aggiudica l’ex Telecom: diventerà un parcheggio multipiano. Ex Ape, sul multipiano la ditta fa causa al Comune. Lecce, l’antica tettoia liberty presto “protagonista” nel nuovo Centro polifunzionale. Tettoia liberty, un deposito provvisorio per contare e catalogare i pezzi superstiti. Ne parlano su altre fonti

