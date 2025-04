Amici 2025 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della quarta puntata

Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quarta puntata, 12 aprileStasera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del serale di Amici 2025. Sedici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.anticipazioni e ospitiLa quarta puntata del serale si aprirà con un’agguerrita sfida tra i CuccaLo e gli ZerbiCele. Saranno i primi a vincere la manche dopo le esibizioni di Francesco contro Antonia, SenzaCri contro Alessia e Francesco contro Daniele in un guanto sulla versatilità. Al ballottaggio finale, secondo le anticipazioni sulle registrazioni, finiscono Alessia, Chiara e Daniele. Tpi.it - Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quarta puntata Leggi su Tpi.it , il: le, 12 aprileStasera, sabato 12 aprile, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladeldi. Sedicisi sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ladelsi aprirà con un’agguerrita sfida tra i CuccaLo e gli ZerbiCele. Saranno i primi a vincere la manche dopo le esibizioni di Francesco contro Antonia, SenzaCri contro Alessia e Francesco contro Daniele in un guanto sulla versatilità. Al ballottaggio finale, secondo lesulle registrazioni, finiscono Alessia, Chiara e Daniele.

Potrebbe interessarti anche:

Amici 2025 - anticipazioni quarta puntata del Serale : torna Sangiovanni

Il Serale di Amici 2025 arriva alla quarta puntata, registrata oggi pomeriggio e trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 12 aprile. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare ...

Chi sono i giudici del Serale di Amici 2025 - da Fedez ad Amadeus a Malgioglio - tutti i nomi in pole

Manca pochissimo alla partenza del Serale di Amici e sul web impazzano i nomi dei possibili giudici Manca pochissimo al debutto del Serale di Amici 2025, in programma per sabato 22 marzo: nelle ...

Amici 2025 verso il serale – Antonia Nocca conquista le Radio : il premio al “miglior inedito radiofonico”

Avanza incontrastato il successo di Antonia Nocca, che a discapito dei favoriti sui social – Luk3 e Deddé – riceve l’ambito premio delle Radio, nella gara dei talenti di Amici 2025. Amici 2025, ...

Eliminato Amici quarta puntata serale sabato 12 aprile 2025, ospiti, manche, tutte le anticipazioni. Amici 24, anticipazioni e spoiler del 12 aprile: ospiti Sangiovanni e Franco126. Chiamamifaro o Senza Cri? Nome eliminato: chi lascia il Serale di Amici 2025. Amici 24, le anticipazioni del Serale del 12 aprile: guanto di sfida tra Chiara e Francesca e scontro Lettieri vs Celentano. Serale di Amici, anticipazioni stasera: due ospiti musicali, bacio tra Elena D'Amario e un prof, una cantante eliminata. Amici serale, le anticipazioni sulla quarta puntata: un'eliminazione a sorpresa e il trionfo di Amadeus. Torna. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala iodonna.it:) “Amici 2025 Serale”, stasera la quarta puntata tra baci, liti e balli sprint. Chi sarà eliminato? - “Amici 2025 Serale”, stasera la quarta puntata tra baci, liti e balli sprint. Chi sarà eliminato?

(A riportarlo è msn.com:) Amici serale, le anticipazioni sulla quarta puntata: un'eliminazione a sorpresa e il trionfo di Amadeus. Torna Sangiovanni (e non solo lui) - Tutto pronto per la quarta puntata di Amici 24, il talent di Maria De Filippi arrivato alla fase del Serale. Dopo l’uscita di scena di Luk3 nella scorsa puntata, anche questa settimana ci sarà un nuov ...

() REGISTRAZIONE AMICI 24 SERALE 2025/ Anticipazioni e eliminato 12 aprile: Daniele al ballottaggio! - Amici 24 Serale 2025, anticipazioni registrazione quarta puntata del 12 aprile 2025: i guanti di sfida, il torneo prof e il nuovo eliminato ...