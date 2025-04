Inter Cagliari Bucciantini | Per i nerazzurri vale uno scontro diretto vi spiego perché

Inter Cagliari, Bucciantini: «Per i nerazzurri vale uno scontro diretto, vi spiego perché» Le parole del noto giornalistaIntervistato dai nostri microfoni, quelli di InterNews24, Marco Bucciantini ha parlato cosi del match delle 18 tra Inter e Cagliari:Partiamo dalla sfida di oggi: a San Siro arriva il Cagliari che cerca punti salvezza e proverà a sfruttare la stanchezza accumulata dall’Inter per i diversi impegni ravvicinati di questo mese di aprile. Quali sono le insidie di questo match?«È chiaro che tutti questi impegni ravvicinati creino una gestione mentale dell’appuntamento difficile. Tra partita, viaggio, rifinitura, poi di nuovo partita e viaggi. L’Inter però è “La squadra della Serie A”. È stata brava a costruirsi questo modo di stare nel calcio, che gioca per tutte le competizioni, lo fa bene, le porta in fondo e gioca per obiettivi massimi. Internews24.com - Inter Cagliari, Bucciantini: «Per i nerazzurri vale uno scontro diretto, vi spiego perché» Leggi su Internews24.com di Redazione: «Per iuno, vi» Le parole del noto giornalistavistato dai nostri microfoni, quelli diNews24, Marcoha parlato cosi del match delle 18 tra:Partiamo dalla sfida di oggi: a San Siro arriva ilche cerca punti salvezza e proverà a sfruttare la stanchezza accumulata dall’per i diversi impegni ravvicinati di questo mese di aprile. Quali sono le insidie di questo match?«È chiaro che tutti questi impegni ravvicinati creino una gestione mentale dell’appuntamento difficile. Tra partita, viaggio, rifinitura, poi di nuovo partita e viaggi. L’però è “La squadra della Serie A”. È stata brava a costruirsi questo modo di stare nel calcio, che gioca per tutte le competizioni, lo fa bene, le porta in fondo e gioca per obiettivi massimi.

Potrebbe interessarti anche:

DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0 - Parma-Venezia 0-1 | Pohjanpalo segna su rigore! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15 Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo ...

Bucciantini : «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!»

Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta ...

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter Cagliari, Bucciantini: «Per i nerazzurri vale uno scontro diretto, vi spiego perché». Bucciantini a Internews24: «L’Inter è “La squadra della Serie A”. Contro il Bayern Monaco perfetta, Inzaghi ha…. Bucciantini | Inter perfetta col Bayern un miracolo di Inzaghi! A chi lo critica per i cambi dico una cosa e su Frattesi… – ESCLUSIVA. Bucciantini a Internews24 | L’Inter è La squadra della Serie A Contro il Bayern Monaco perfetta Inzaghi ha fatto un miracolo!. Zenga | Sommer? Perfetto! Inter un rischio dopo il Bayern Monaco. Bucciantini: "Atalanta squadrone europeo: può vincere Scudetto e Champions". Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da calcionews24.com:) Bucciantini a Internews24: «L’Inter è “La squadra della Serie A”. Contro il Bayern Monaco perfetta, Inzaghi ha fatto un miracolo!» - Le dichiarazioni di Marco Bucciantini, in un’intervista esclusiva a Internews24, sul momento in casa nerazzurra e le ambizioni europee Marco Bucciantini, noto giornalista ed opinionista Sky Sport ha a ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Inter-Cagliari: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - L'Inter attende il Cagliari a San Siro per provare a volare anche in campionato. Dopo la frenata contro il Parma e l'impresa nell'andata dei quarti di Champions League con il ...

(In base alle informazioni di cagliarinews24.com:) Inter Cagliari, questi due nerazzurri sicuri assenti a San Siro: di chi si tratta - Inter Cagliari, due assenze pesanti per la squadra nerazzurra nella sfida contro il Cagliari: ecco chi non ci sarà L’Inter dovrà rinunciare a due pedine importanti nel match contro il Cagliari: Denzel ...