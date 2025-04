Juve Lecce quello di oggi è un autentico testacoda | a dirlo è una classifica speciale che riguarda una situazione di gioco! I dati

JuventusNews24Juve Lecce, il confronto dell’Allianz Stadium mette di fronte due formazioni da un dato statistico contrastante: ecco la classifica che non mente!Juve Lecce mette di fronte due squadre che occupano rispettivamente il primo e l’ultimo posto nella classifica della precisione dei tiri in questa edizione della Serie A. I bianconeri hanno reso noto questo dato attraverso una postilla, pubblicata sul proprio sito ufficiale.STATISTICA – «Si affrontano la squadra con la più alta percentuale di precisione al tiro (la Juventus, con il 52%) e quella con la percentuale più bassa (il Lecce, con il 35%) nella Serie A 2024/2025.»Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce, quello di oggi è un autentico testacoda: a dirlo è una classifica speciale che riguarda una situazione di gioco! I dati Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, il confronto dell’Allianz Stadium mette di fronte due formazioni da un dato statistico contrastante: ecco lache non mente!mette di fronte due squadre che occupano rispettivamente il primo e l’ultimo posto nelladella precisione dei tiri in questa edizione della Serie A. I bianconeri hanno reso noto questo dato attraverso una postilla, pubblicata sul proprio sito ufficiale.STATISTICA – «Si affrontano la squadra con la più alta percentuale di precisione al tiro (lantus, con il 52%) e quella con la percentuale più bassa (il, con il 35%) nella Serie A 2024/2025.»Leggi suntusnews24.com

