Papa Francesco nuovo fuoriprogramma stavolta nella sua Santa Maria Maggiore | Contento di incontrare persone

Blitz a sorpresa oggi, sabato 12 aprile, di. “Nel primo pomeriggioha raggiunto la basilica e, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana, si è fermato a pregare davanti all’icona della Vergine ‘Salus populi romani'” fa sapere la Sala stampa del Vaticano.L’omaggio floreale alla Salus Populi RomaniLa visita anon è certo una novità per Bergoglio, anche se era inaspettata in questo momento di convalescenza. Il Pontefice si è presentato in Basilica con un mazzo di fiori, sulla sedia a rotelle, con i naselli per l’ossigeno, accompagnato dal fedele infermiere Massimiliano Strappetti. Nello stesso luogo in cui è stato oltre un centinaio di volte, prima di ogni partenza per un viaggio internazionale e al ritorno.