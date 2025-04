Inter-Cagliari formazioni ufficiali | difesa completamente nuova

Inter capolista e un Cagliari a caccia di punti salvezza. I nerazzurri, con la testa anche al decisivo ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, scelgono un ampio turnover, soprattutto in difesa. Simone Inzaghi cambia volto alla retroguardia: de Vrij guida il pacchetto difensivo con Bisseck e Carlos Augusto ai suoi lati. Sulle fasce spazio a Dimarco e Zalewski, mentre a centrocampo rifiata Mkhitaryan e torna titolare Frattesi al fianco di Calhanoglu e Barella. In attacco, riposo per Thuram: coppia formata da Lautaro e Arnautovic.Il Cagliari di Davide Nicola risponde con un 3-5-1-1 prudente. Coman agirà alle spalle di Piccoli, unica punta. L'ex nerazzurro Zappa prende posto in difesa e supporterà Zortea sulla corsia destra, mentre a centrocampo ci saranno Adopo, Makoumbou e Deiola.

