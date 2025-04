Calcio e scommesse quelle foto al tavolo da gioco nel ritiro dell' Under 21

dell'inchiesta della procura di Milano sulle presunte scommesse illegali, spunta una foto, a corredo della chat ‘Las Vegas' che mostra alcuni calciatori della nazionale Under 21 impegnati in un tavolo da gioco. Partecipanti alla chat della chat, “composta da 4885 messaggi”, fanno parte diversi calciatori tra i quali Raul Bellanova (indagato per scommesse su siti illegali), Sebastiano Esposito, Alessandro Plizzari. Analisi degli investigatori Gli investigatori scrivono: “Dall'analisi emerge che la chat è stata creata da Marco Sala (anch'egli calciatore, ndr) e che i partecipanti la utilizzavano per organizzare delle partite di poker in presenza durante i loro incontri per i vari ritiri della nazionale italiana di Calcio, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno”. Agi.it - Calcio e scommesse, quelle foto al tavolo da gioco nel ritiro dell'Under 21 Leggi su Agi.it AGI - Tra le numerose conversazioni riportate in un'annotazione nell'ambito'inchiestaa procura di Milano sulle presunteillegali, spunta una, a corredoa chat ‘Las Vegas' che mostra alcuni calciatoria nazionale21 impegnati in unda. Partecipanti alla chata chat, “composta da 4885 messaggi”, fanno parte diversi calciatori tra i quali Raul Bellanova (indagato persu siti illegali), Sebastiano Esposito, Alessandro Plizzari. Analisi degli investigatori Gli investigatori scrivono: “Dall'analisi emerge che la chat è stata creata da Marco Sala (anch'egli calciatore, ndr) e che i partecipanti la utilizzavano per organizzaree partite di poker in presenza durante i loro incontri per i vari ritiria nazionale italiana di, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno”.

