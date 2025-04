Calcio il Ravenna non vuole lasciare nulla di intentato | al Benelli arriva il Fiorenzuola di Ceravolo

Ravenna torna in campo domenica al Benelli con l’obiettivo di centrare una vittoria che mantenga alto il ritmo e l’orgoglio di un gruppo che, nonostante un distacco dalla vetta salito a sette lunghezze, non intende lasciare nulla di intentato. Avversario di. Ravennatoday.it - Calcio, il Ravenna non vuole lasciare nulla di intentato: al Benelli arriva il Fiorenzuola di Ceravolo Leggi su Ravennatoday.it A quattro giornate dal termine, iltorna in campo domenica alcon l’obiettivo di centrare una vittoria che mantenga alto il ritmo e l’orgoglio di un gruppo che, nonostante un distacco dalla vetta salito a sette lunghezze, non intendedi. Avversario di.

Calcio - il Ravenna torna a vincere al Benelli con la Pistoiese. Forlì e Tau non perdono terreno

Dopo il pareggio col Tuttocuoio, il Ravenna ritrova la vittoria superando di misura la Pistoiese al Benelli. Decide la gara una magia di Biagi nel primo tempo. Forlì e Tau Altopascio hanno battuto ...

Calcio - il Ravenna deve rialzare la testa dopo il derby : al Benelli occorre una vittoria col Corticella

Dopo la sconfitta nel derby a Forlì, il Ravenna torna in campo con l'obiettivo di riprendere la corsa e non lasciare nulla di intentato nella lotta al vertice. Domenica, al Benelli, i giallorossi ...

Bufera nel calcio : l'allenatore del Trapani Capuano - già noto per i suoi sfoghi - esonerato per insulti a staff e calciatori

Anche il calcio moderno conserva aspetti folkloristici, e ci racconta storie che sembrano uscite da un'altra epoca. Questo è il caso in un allenatore già noto per i suoi sfoghi e per le sue ...

