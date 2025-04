Stadio San Siro il comitato contro la speculazione | Sala si è piegato agli interessi dei fondi proprietari di Inter e Milan

Stadio Meazza dalla speculazione immobiliare e finanziaria. Accade al cinema Anteo di Milano, in un sabato mattina. All’appello lanciato dal comitato Sì Meazza rispondono in tanti. In Sala non c’è spazio per tutti e si cambia location per accogliere i cittadini che sono venuti ad ascoltare quella che il comitato definisce “la commedia degli imbrogli di San Siro”.A introdurre e presentare la questione è Luigi Corbani: “Il vero problema non è lo Stadio ma l’operazione immobiliare complessiva”. Una manovra che Roberto Biscardini definisce come “il cavallo di Toria per consentire alle squadre di calcio di sanare i propri debiti attraverso la più grande operazione immobiliare che Milano ha conosciuto in questi anni”. Una tendenza che si inserisce in un contesto Milanese dove “tutti gli spazi pubblici si vanno a privatizzare” come ha raccontato Lucia Tozzi nel suo libro “L’invenzione di Milano”. Ilfattoquotidiano.it - Stadio San Siro, il comitato contro la speculazione: “Sala si è piegato agli interessi dei fondi proprietari di Inter e Milan” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un’assemblea pubblica con oltre duecento persone per salvare loMeazza dallaimmobiliare e finanziaria. Accade al cinema Anteo dio, in un sabato mattina. All’appello lanciato dalSì Meazza rispondono in tanti. Innon c’è spazio per tutti e si cambia location per accogliere i cittadini che sono venuti ad ascoltare quella che ildefinisce “la commedia degli imbrogli di San”.A introdurre e presentare la questione è Luigi Corbani: “Il vero problema non è loma l’operazione immobiliare complessiva”. Una manovra che Roberto Biscardini definisce come “il cavallo di Toria per consentire alle squadre di calcio di sanare i propri debiti attraverso la più grande operazione immobiliare cheo ha conosciuto in questi anni”. Una tendenza che si inserisce in un contestoese dove “tutti gli spazi pubblici si vanno a privatizzare” come ha raccontato Lucia Tozzi nel suo libro “L’invenzione dio”.

