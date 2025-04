Le auto volanti di Xpeng e la vita in hotel della Gen Z cinese | le news dall’Asia

cinese, Xpeng, è pronta a guidare una nuova rivoluzione: quella delle auto volanti. E pensare che 10 anni fa la Xiaopeng Motors non esisteva neppure. Fondata nel 2014 da He Xiaopeng – un informatico con il pallino di diventare l'Elon Musk cinese – oggi è diventata una delle maggiori case produttrici di auto elettriche del Dragone. E ora punta ancora più in alto: ai droni per passeggeri. AeroHT, sussidiaria di Xpeng, ha iniziato a sviluppare auto volanti nel 2021. Nel 2024 ha presentato il Land Aircraft Carrier, un'auto elettrica a sei ruote che, premendo un pulsante, espelle dal bagagliaio un eVOLT (un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale) pronto per il volo automatico o manuale in appena cinque minuti.

