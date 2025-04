Tania Bellinetti morta a Bologna dopo un volo dal balcone | il compagno indagato per istigazione al suicidio

Sarà eseguita la prossima settimana l’autopsia sul corpo di Tania Bellinetti, la 48enne morta nella mattinata di martedì 8 aprile a Bologna, dopo essere precipitata da un balconcino al terzo piano ...

(Adnkronos) – Nel tardo pomeriggio di martedì 8 aprile Tania Bellinetti è stata trovata morta, dopo una caduta di schiena dal balcone del suo appartamento al terzo piano di via Tolstoj a Bologna. ...

Quello che martedì sembrava un caso di suicidio, ha preso in poche ore contorni diversi. La polizia indaga sulla morte di Tania Bellinetti, caduta martedì sera dal terzo piano...

