LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Almeida Mas e Healy in testa a 10 km dalla fine

17.32 Schachmann, Skjelmose e Lipowitz viaggiano con 1'13" dalla testa. Occhio che i due tedeschi rischiano di esser scavalcati da Mas in classifica.17.29 10 km alla conclusione.17.28 Mas si lamenta con Healy, reo secondo lo spagnolo di non tirare. L'irlandese vuole sprecare meno energie possibili in questo finale, avendo speso tanto in fuga nel corso di questa giornata.17.27 I primi tre superano anche il secondo dei tre strappi.17.25 Del Toro prova a non mollare e si riporta sui migliori.17.23 Mas, Almeida e Healy staccano i due compagni d'avventura nel primo strappo.17.21 In cinque ora compongono il gruppo di testa. Assieme a Almeida, Mas e Healy, troviamo anche Del Toro e Jegat.17.20 CADE SKJELMOSE! Il danese è tradito dal poco grip dell'asfalto, bagnato e scivoloso.

