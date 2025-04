Tramvia cantiere in viale Gramsci Ecco come cambiano sosta e viabilità

Tramvia. Da lunedì 14 aprile inizierà la cantierizzazione in viale Gramsci tra piazza Beccaria e viale Segni: i lavori sono relativi alla linea Tramviaria per Bagno a Ripoli. Le tempistiche In viale Gramsci il cantiere interesserà 420 metri e durerà 52 settimane: inizialmente il cantiere, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, interesserà il viale lato Campo di Marte (direttrice verso piazza della Libertà), successivamente si sposterà sul lato opposto (direttrice verso piazza Beccaria), per poi interessare la parte centrale della carreggiata e infine i controviali. Modifiche alla viabilità Durante tutte le fasi del cantiere saranno in vigore restringimenti a tratti con due corsie sempre disponibili in entrambi i sensi di marcia. Lanazione.it - Tramvia, cantiere in viale Gramsci. Ecco come cambiano sosta e viabilità Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 – Continuano spediti i lavori per la realizzazione della linea 3.2.1 della. Da lunedì 14 aprile inizierà la cantierizzazione intra piazza Beccaria eSegni: i lavori sono relativi alla linearia per Bagno a Ripoli. Le tempistiche Inilinteresserà 420 metri e durerà 52 settimane: inizialmente il, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, interesserà illato Campo di Marte (direttrice verso piazza della Libertà), successivamente si sposterà sul lato opposto (direttrice verso piazza Beccaria), per poi interessare la parte centrale della carreggiata e infine i controviali. Modifiche allaDurante tutte le fasi delsaranno in vigore restringimenti a tratti con due corsie sempre disponibili in entrambi i sensi di marcia.

