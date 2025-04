Lanazione.it - Addio a Maurizio Leoni, esponente di Fdi e quartierista di Porta del Foro

Arezzo, 12 aprile 2025 – Un fulmine a ciel sereno: se n’è andato ad appena 49 anni, responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia e componente del direttivo provinciale del partito, ma anchedideldi cui era consigliere. Una morte improvvisa, questa mattina, che ha lasciato amici e familiari attoniti e increduli per il dolore. Stroncato da un malore fulminante mentre si trovava nella sua casa ad Arezzo,la moglie Elena e due figli, Matteo e David. La salma si trova ora esposta nel circolo del quartiere, in vicolo della Palestra, mentre i funerali si svolgeranno domani, 13 aprile, alle ore 15 nella cappella della Madonna del Conforto. Immediata la reazione dei conoscenti dialla notizia della sua morte. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Arezzo, insieme alla senatrice Simona Petrucci, che ne è commissario, con una nota ha espresso profondo cordoglio e sincero dolore per la scomparsa improvvisa del 49enne.