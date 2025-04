Stanziati 200 mila euro per ristrutturare la chiesa Maria Santissima Immacolata di Guardia

mila euro il finanziamento stanziato dalla Regione Siciliana per il completamento della ristrutturazione della chiesa Maria Santissima Immacolata, sita nella frazione acese di Guardia, inagibile dal 2009. La lieta notizia è stata resa nota in maniera ufficiale nel corso di una. Cataniatoday.it - Stanziati 200 mila euro per ristrutturare la chiesa Maria Santissima Immacolata di Guardia Leggi su Cataniatoday.it Ammonta a 200il finanziamento stanziato dalla Regione Siciliana per il completamento della ristrutturazione della, sita nella frazione acese di, inagibile dal 2009. La lieta notizia è stata resa nota in maniera ufficiale nel corso di una.

Potrebbe interessarti anche:

Fanno esplodere il bancomat davanti alla chiesa e fuggono con 35mila euro

Un altro bancomat fatto saltare in aria, ancora una volta in un comune dell’Ovest bresciano. A poche settimane dall’assalto alla filiale Bcc di piazza Zamara a Palazzolo, i ladri hanno preso di ...

Chiesa di S. Benedetto - 500mila euro per la ricostruzione

Approvato l’intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa di San Benedetto a Monte Cavallo. Il costo dell’opera è di oltre 475.500 euro. Previsti la riduzione della ...

La Chiesa di Milano raccoglie 2 milioni di euro in 100 giorni per il fondo casa

Il fondo per la casa lanciato dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini il 15 dicembre 2024 in tre mesi ha raccolto 2 milioni di euro in tre mesi. L'obiettivo del fondo, rinominato Schuster ...

Stanziati 200 mila euro per ristrutturare la chiesa Maria Santissima Immacolata di Guardia. Archeologia, Borgonzoni: “Claterna, nuovo stanziamento da 2 milioni e 200 mila euro. Dal Teatro romano scene di vita quotidiana. Un piano per la sua fruizione”. Primo step verso il 'Parco delle Streghe': stanziati 200mila euro per l'ideazione e la creazione artistica di una scenografia permanente. Stromboli, "stato di emergenza": stanziati un milione e 200 mila euro. Le reazioni. Liceo Gullace, ecco il piano per salvare la succursale dopo gli incendi. Il quartiere si mobilita. Quei 200 mila euro dati dalla Regione a una fondazione legata all'Opus Dei che non ha sedi in Sicilia. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da ntr24.tv:) Primo step verso il ‘Parco delle Streghe’: stanziati 200mila euro per l’ideazione e la creazione artistica di una scenografia permanente - Il Comune di Benevento è sempre più proiettato verso la creazione di un Parco delle Streghe lungo il fiume Sabato, uno spazio importante e interessante che diventi nel tempo un fondamentale attrattore ...

(Da una nota di livesicilia.it si apprende che:) Esplosione a Catania, stanziati 180mila euro per la messa in sicurezza - erano stati stanziati circa 330 mila euro. Questi fondi iniziali erano stati destinati a coprire i costi di ospitalità alberghiera per le famiglie sfollate e per le spese relative agli alloggi te ...