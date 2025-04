Incendio in via Fabio Severo sul posto i vigili del fuoco

Incendio in un appartamento al civico 65 di via Fabio Severo, a Trieste. A quanto pare le fiamme sarebbero divampate nelle prime ore del pomeriggio. Pare che a fuoco siano andati degli oggetti presenti sul poggiolo dell'appartamento, situato tra il quarto e il quinto piano.

Incendio in via Fabio Severo, sul posto i vigili del fuoco. Fiamme in un appartamento di via Fabio Severo: l’intervento dei pompieri. Fiamme in via Fabio Severo, immediato intervento dei vigili del fuoco (VIDEO). Trieste, incendio divampa nella zona alle spalle dell'ex Ospedale Militare. Intervento in corso. Spento solo stamani l'incendio all'ex ospedale militare Trieste. Incendio edificio ex ospedale militare: nessuna persona nella struttura. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala triesteprima.it:) Incendio in via Fabio Severo, sul posto i vigili del fuoco - L'incendio è avvenuto all'altezza del civico 65 dell'arteria cittadina. Pare che si sia sviluppato sul poggiolo di un appartamento sito tra il quarto e il quanto piano. Non si sono registrati feriti o ...

(In base a quanto diffuso da triesteprima.it:) Il patto di via Fabio Severo: all'assemblea di Adesso Trieste la proposta per strappare il palazzo alla destra - Ma nella mattinata di oggi in via Fabio Severo, in occasione dell'assemblea cittadina di Adesso Trieste, c'erano praticamente tutti i partiti e i movimenti che puntano a scippare al centrodestra ...