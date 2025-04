Spara a Giorgia vetrine rotte e vernice su banche e negozi al corteo Pro Palestina a Milano – Le foto

Spara a Giorgia» questa la scritta che compare, rivolta all’attuale presidente del Consiglio, sulla filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano. Un segno rimasto dopo il passaggio del corteo nazionale pro Palestina, che registra vetrine rotte e danneggiamenti nelle aree interessate dalla manifestazione. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con vertice. Alla filiale di banco Desio di via Trau è stata bruciata una telecamera e sulla vetrina è stato scritto «No riarmo». La scritta “Spara a Giorgia” durante il corteo nazionale per Gaza, Milano, 12 aprile 2025. ANSA/FEDERICA ZANIBONIGli attacchi a Starbucks e UniCreditDanneggiata la vetrina di UniCredit in via Pola a Milano. «UniCredit complice del genocidio», hanno scritto alcuni manifestanti con la vernice, infrangendo il vetro, tanto che alcuni attivisti invitavano i presenti ad allontanarsi per il rischio che cadesse la vetrina. Leggi su Open.online » questa la scritta che compare, rivolta all’attuale presidente del Consiglio, sulla filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a. Un segno rimasto dopo il passaggio delnazionale pro, che registrae danneggiamenti nelle aree interessate dalla manifestazione. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversidi multinazionali e, rompendo lee imbrattandole con vertice. Alla filiale di banco Desio di via Trau è stata bruciata una telecamera e sulla vetrina è stato scritto «No riarmo». La scritta “” durante ilnazionale per Gaza,, 12 aprile 2025. ANSA/FEDERICA ZANIBONIGli attacchi a Starbucks e UniCreditDanneggiata la vetrina di UniCredit in via Pola a. «UniCredit complice del genocidio», hanno scritto alcuni manifestanti con la, infrangendo il vetro, tanto che alcuni attivisti invitavano i presenti ad allontanarsi per il rischio che cadesse la vetrina.

Potrebbe interessarti anche:

Otto marzo - in migliaia al corteo di "Non una di meno" : lanciata vernice rossa contro le vetrine di Zara

“L’otto marzo non è la festa della donna, l’otto marzo è sciopero, l’otto marzo è politico. Il femminismo è politico, il nostro più che mai è antirazzista, antifascista, intersezionale". Un ...

Corteo Dax Milano - vandalizzato il quartiere di Porta Genova - danneggiate Tesla e vetrine - muri imbrattati - i residenti : "Hanno devastato la zona" - VIDEO

Il corteo era stato organizzato da collettivi e centri sociali in memoria di Davide "Dax" Cesare, ucciso nel 2003 in un agguato Sabato pomeriggio si è tenuto a Milano il corteo, organizzato dai ...

Corteo per Ramy a Firenze - a Novoli sale la tensione. L’appello dei residenti : “Manifestare in modo pacifico”

Firenze, 19 gennaio 2025 – Sale la preoccupazione nel quartiere di San Donato e in generale a Novoli, dove domani sera ci sarà il corteo per Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter a Milano lo ...

Corteo pro Pal a Milano, scritta contro Meloni sulla vetrina di una banca: “Spara a Giorgia”. «Spara a Giorgia», vetrine rotte e vernice su banche e negozi al corteo Pro Palestina a Milano - Le foto. Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina. Milano, in migliaia al corteo pro-Palestina. Scritta sulla vetrina di una banca: "Spara a Giorgia". 'Spara a Giorgia', scritta choc dopo corteo Pro Pal. Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Milano, in migliaia al corteo pro-Palestina. Scritta sulla vetrina di una banca: "Spara a Giorgia" - Sono diecimila i manifestanti scesi in piazza a Milano per il corteo nazionale pro Palestina per chiedere "la fine del genocidio nella Striscia di Gaza". Il corteo è partito dalla Stazione Centrale e ...

(L’agenzia ansa.it ha pubblicato che:) Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina - "Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivist ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc 'Spara a Giorgia' su filiale banca - (Adnkronos) - La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del corteo nazionale pro Palestina. Sul trag ...