Don Camillo monsignore ma non troppo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Camillo monsignore ma non troppo: trama, cast e streaming del film su Rete 4Questa sera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Don Camillo monsignore ma non troppo, film del 1961 ed è il quarto episodio della saga di don Camillo e Peppone, diretto da Carmine Gallone e tratto dai racconti di Giovannino Guareschi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDall'epoca in cui è ambientato il precedente film della serie sono passati 12 anni. Ora siamo nel 1960: da tre anni, i superiori di don Camillo si sono sbarazzati di lui facendolo monsignore e trasferendolo a Roma. Lo stesso hanno fatto i dirigenti del partito comunista con Peppone, eletto senatore. Arriva loro da Brescello, loro paese natale, la notizia che è stato approvato il progetto della costruzione di una casa popolare per alloggiare alcune famiglie in difficoltà; il problema è che sul luogo di costruzione sorge la cosiddetta «Madonnina del Borghetto», di proprietà della Curia.

