Ilgiorno.it - Fuorisalone, Vittoria Ricci incontra gli studenti all’Accademia di Brera e racconta “il design del linguaggio televisivo di Striscia”

Leggi su Ilgiorno.it

“Estetica ben definita nei suoni, nei colori, nelle forme e nelche utilizza”. Are le analogie tra l'universo dele ildi ‘la Notizia’ è stata, curatrice del Museo del tg satirico e tuttofare della trasmissione, nata nel 1988, durante un incontro con glidi Bera, in occasione del Salone dl Mobile e del. “A partire dalla funzionalità,è un programma che cerca di risolvere i problemi e andare incontro alle esigenze delle persone. Ci battiamo affinché le cose che non funzionano vadano meglio, e la trasmissione ha un risvolto sia politico che civico. Siamo diventati un'istituzione nonostante l'impostazione da tg satirico”, ha spiegato. Il segreto? “Sapersi rinnovare costantemente da 37 anni”.