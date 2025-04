Libertas Livorno con Cremona in scena un vero e proprio spareggio salvezza

Livorno – La Libertas Livorno, dopo Nardò, vuole allungare la striscia.Stasera (12 aprile) amaranto in campo al PalaRadi di Cremona dove è in programma un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Ju.Vi. e Libertas, infatti, sono appaiate a quota 24 punti in classifica a due lunghezze da Cento che occupa la zona franca, quella che garantisce la permanenza in A2 senza passare dai playout. Cremona, allenata da Luca Bechi, è reduce dalla vittoria ottenuta in rimonta e dopo un tempo supplementare contro Pesaro. Trova in Eric Washington, il punto di forza. Il playmaker ex Brindisi, arrivato a inizio marzo, viaggia alla media di oltre 16 punti a partita. Sulla stessa lunghezza d’onda è sintonizzato Eddy Polanco. Interessante il pacchetto di italiani guidato da Alessandro Morgillo.In casa amaranto si conta di recuperare Tommaso Fantoni e di dare continuità al bel successo ottenuto domenica scorsa contro Nardò. Leggi su Corrieretoscano.it – La, dopo Nardò, vuole allungare la striscia.Stasera (12 aprile) amaranto in campo al PalaRadi didove è in programma unscontro diretto per la. Ju.Vi. e, infatti, sono appaiate a quota 24 punti in classifica a due lunghezze da Cento che occupa la zona franca, quella che garantisce la permanenza in A2 senza passare dai playout., allenata da Luca Bechi, è reduce dalla vittoria ottenuta in rimonta e dopo un tempo supplementare contro Pesaro. Trova in Eric Washington, il punto di forza. Il playmaker ex Brindisi, arrivato a inizio marzo, viaggia alla media di oltre 16 punti a partita. Sulla stessa lunghezza d’onda è sintonizzato Eddy Polanco. Interessante il pacchetto di italiani guidato da Alessandro Morgillo.In casa amaranto si conta di recuperare Tommaso Fantoni e di dare continuità al bel successo ottenuto domenica scorsa contro Nardò.

