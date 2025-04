LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | Ferrari in cerca della seconda fila McLaren favorite Dalle 18 00 le qualifiche

DIRETTA LIVE17.50 10? all’inizio delle qualifiche.17.47 In casa Ferrari l’obiettivo è quello di massimizzare il pacchetto, con l’uso delle nuove componenti. Vedremo se in quest’ora i pezzi del puzzle saranno messi insieme.17.45 Mercedes finora è apparsa un po’ dietro alla Rossa, ma non conosciamo il margine che si ha nel box di Brackley.17.43 Bisogna tener conto poi del fattore Max Verstappen, che nel sabato del time-attack si trasforma.17.41 Ferrari che punta alla seconda fila perché, detto della predominanza McLaren, Charles Leclerc ha dimostrato di avere dalla sua la velocità.17.38 Sembra quindi tutto apparecchiato per la pole-position per la McLaren e, in questa chiave, Oscar Piastri si fa preferire.17.35 Vedremo se l’olandese nel time-attack farà un’altra magia, ma si ha la sensazione che stavolta non potrà bastare. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Ferrari in cerca della seconda fila, McLaren favorite. Dalle 18.00 le qualifiche Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 10? all’inizio delle.17.47 In casal’obiettivo è quello di massimizzare il pacchetto, con l’uso delle nuove componenti. Vedremo se in quest’ora i pezzi del puzzle saranno messi insieme.17.45 Mercedes finora è apparsa un po’ dietro alla Rossa, ma non conosciamo il margine che si ha nel box di Brackley.17.43 Bisogna tener conto poi del fattore Max Verstappen, che nel sabato del time-attack si trasforma.17.41che punta allaperché, dettopredominanza, Charles Leclerc ha dimostrato di avere dalla sua la velocità.17.38 Sembra quindi tutto apparecchiato per la pole-position per lae, in questa chiave, Oscar Piastri si fa preferire.17.35 Vedremo se l’olandese nel time-attack farà un’altra magia, ma si ha la sensazione che stavolta non potrà bastare.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE F1 - GP Giappone 2025 in DIRETTA : FP3 e qualifiche - la Ferrari cerca un guizzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di ...

LIVE F1 - GP Cina 2025 in DIRETTA : la Ferrari chiede a Hamilton di far passare Leclerc - ma il podio resta lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO ORDINE DI SCUDERIA IN CASA FERRARI: HAMILTON FA PASSARE LECLERC L’INCIDENTE IN PARTENZA TRA HAMILTON E LECLERC 37° ...

LIVE F1 - GP Australia 2025 in DIRETTA : Norris in pole - doccia fredda Ferrari. La griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA A CHE ORA LE QUALIFICHE IN DIFFERITA SU TV8 ARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA 7.10 Grazie per averci ...

F1 Gp Bahrain: le terze prove libere in diretta: Piastri il più veloce davanti a Norris e Leclerc. Hamilton decimo. Formula 1 GP Bahrain 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming. F1, GP Bahrain: qualifiche e pole in diretta live. F1 2025 | Ecco gli orari tv di Sky, NowTV e TV8 del GP del Bahrain. F1 | GP Bahrain – Cronaca LIVE delle qualifiche: chi sarà il poleman a Sakhir?. DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di corrieredellosport.it:) Gp Bahrain Live F1: segui le qualifiche delle Ferrari di Hamilton e Leclerc - Le prove libere sul circuito di Sakhir confermano il dominio delle McLaren, ma sarà bagarre alle spalle di Norris e Piastri ...

(Come si legge su f1grandprix.motorionline.com:) DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO] - Diretta Qualifiche GP Bahrain - Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento delle Qualifiche del Gran Premio del Bahrain! Restate sintonizzati su questa pagina, a partire dalle 18:00 per ...

(Lo segnala oasport.it:) LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: McLaren dominanti nella FP3, Piastri precede Norris e Leclerc. Alle 18.00 le qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 18.00 per le ...