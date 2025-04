Inter-news.it - Stramaccioni: «Inter, la vittoria crea convinzione! Ecco una dote di Inzaghi»

Leggi su Inter-news.it

L’è reduce dalla bellain Champions League contro il Bayern Monaco, primo atto dei quarti di finale. Adesso però è già tempo di rituffarsi in campionato, dove oggi affronta il Cagliari a San Siro nell’anticipo della trentaduesima giornata.parla prima del match nel pre-partita di DAZN CONSAPEVOLEZZA – L’di Simone, dopo il pari deludente di Parma e laimportantissima in Champions League contro il Bayern Monaco, si rituffa in campionato dove affronta il Cagliari a San Siro. Andreaparla del momento dei nerazzurri: «Come arriva l’a questa partita? Abbiamo assistito ad una serata storica, ad unaimportantissima dal punto di vista di come l’ha vinto la gara, con le sue idee e la sua mentalità. Lae mentalità, sia a livellonazionale e ovviamente adesso deve rituffarsi in campionato».