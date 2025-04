Internews24.com - Zappa a Dazn: «Siamo pronti a soffrire! L’Inter non sarà distratta…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «nondistratta.» Le parole del difensore del CagliariCosi Gabriele, difensore del Cagliari, ai microfoni di, nel pre partita della sfida contro.GARA – «nondistratta perché lottano anche per il campionato,col coltello tra i denti e non mollare fino all’ultimo»CONDIZIONE – «Sto bene, mi sono ripreso dall’infortunio che ho avuto, non vediamo l’ora di portare la nave in salvo»LE FORMAZIONI UFFICIALIINTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 59 Zalewski, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 11 Correa, 15 Acerbi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 95 Bastoni, 99 Taremi.