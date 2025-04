Nasce il Comitato per la riapertura della Biblioteca la Magna Capitana

Comitato per la riapertura della Biblioteca la Magna Capitana. “Non possiamo più accettare - dichiarano dal neo costituito Comitato - che oltre al danno di una chiusura che si avvia verso il secondo anno, la cittadinanza di Foggia. Foggiatoday.it - Nasce il Comitato per la riapertura della Biblioteca la Magna Capitana Leggi su Foggiatoday.it Associazioni, movimenti, cittadine e cittadini hanno costituito ilper lala. “Non possiamo più accettare - dichiarano dal neo costituito- che oltre al danno di una chiusura che si avvia verso il secondo anno, la cittadinanza di Foggia.

Potrebbe interessarti anche:

Allarme per la riapertura del Polo Baraggia : nasce il comitato "No Discarica"

Cerro Maggiore (Milano), 17 marzo 2025 - Negli ultimi giorni è passata quasi inosservata una notizia di grande impatto per il territorio di Cerro Maggiore: l’imminente riapertura del Polo Baraggia, ...

Anche il padre della bimba attaccata da un lupo al convegno del comitato

Organizzatori soddisfatti per l'esito del convegno "Quando il lupo bussa alla porta" che si è tenuto il 17 gennaio scorso alla Casa dell'Energia di Arezzo. Si è trattato del quarto evento ...

"Lavoro - sicurezza - dignità - cittadinanza" : costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi

Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la ...

Nasce il Comitato per la riapertura della Biblioteca la Magna Capitana. "Emergenza cultura" a Foggia: nasce il Comitato per la riapertura della Bibilioteca. Referendum, nasce il comitato provinciale. Festa di apertura a Civitanova. “Orario prolungato per l’APC di via Sardi”, la richiesta del Comitato Biblioteca di Sulmona. I giovani Dem ricevuti dall’Assessore regionale alla Cultura per parlare della nuova legge e della riapertura delle biblioteche. Notte bianca al Vomero per la riapertura della biblioteca comunale Benedetto Croce. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive foggiacittaaperta.it:) "Emergenza cultura" a Foggia: nasce il Comitato per la riapertura della Bibilioteca - Nonostante le richieste formali, una petizione che ha raccolto oltre 2.500 firme online e cartacee ed il fortissimo impatto mediatico avuto dal presidio del 28 marzo, da oltre un mese la Regione Pugli ...

(Secondo quanto riportato da foggiacittaaperta.it:) Presidio e corteo per la riapertura della Biblioteca: "Venite in tanti, dalla Regione inspiegabile e inaccettabile silenzio" - E' in programma oggi, 28 marzo, la prima giornata di mobilitazione per la riapertura della Biblioteca "la Magna Capitana". A promuoverla sono la Comunità Politica per Foggia, Associazione D!Vento, La ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Allarme per la riapertura del Polo Baraggia: nasce il comitato "No Discarica" - Cerro Maggiore (Milano), 17 marzo 2025 - Negli ultimi giorni è passata quasi inosservata una notizia di grande impatto per il territorio di Cerro Maggiore: l’imminente riapertura del Polo ...