Colnaghi trionfa al Giro ciclistico Città metropolitana Falcomatà | Una tradizione che si rinnova

Giro ciclistico della Città metropolitana di Reggio Calabria segna la prima vittoria tra i professionisti di Luca Colnaghi della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè che, sul traguardo del lungomare monumentale Italo Falcomatà, ha staccato Davide Bais della Polti VisitMalta e Lorenzo Finn della. Reggiotoday.it - Colnaghi trionfa al Giro ciclistico Città metropolitana, Falcomatà: "Una tradizione che si rinnova" Leggi su Reggiotoday.it Il 67°delladi Reggio Calabria segna la prima vittoria tra i professionisti di Lucadella VF Group-Bardiani CSF-Faizanè che, sul traguardo del lungomare monumentale Italo, ha staccato Davide Bais della Polti VisitMalta e Lorenzo Finn della.

