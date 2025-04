La Lega compatta intorno a Zinzi | Costituiti i primi 55 comitati per le regionali

"Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati 'Zinzi presidente della Campania', la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. L'obiettivo finale sono almeno 500 comitati su tutto il territorio campano". Ad annunciarlo è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega.

Campania - nascono i comitati “Zinzi presidente” : già 55 quelli costituiti

Sono già 55 i comitati “Zinzi presidente della Campania” costituiti nei giorni scorsi in tutta la regione. A renderlo noto è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega e tra i ...

Lega : “Costituiti i primi 55 comitati ‘Zinzi Presidente della Campania'”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati ‘Zinzi presidente della Campania’, la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. L’obiettivo finale ...

