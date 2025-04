Auto in fiamme a Bagnara dentro la galleria Vardaru | code e rallentamenti sull' A2

fiamme sull'A2 Autostrada del Mediterraneo lungo la carreggiata in direzione Fisciano, al chilometro 414,000, a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria all'interno della galleria Vardaru. Il traffico è stato sbloccato anche se permangono code e rallentamenti.A darne. Reggiotoday.it - Auto in fiamme a Bagnara dentro la galleria Vardaru: code e rallentamenti sull'A2 Leggi su Reggiotoday.it Veicolo in'A2strada del Mediterraneo lungo la carreggiata in direzione Fisciano, al chilometro 414,000, aCalabra, in provincia di Reggio Calabria all'interno della. Il traffico è stato sbloccato anche se permangono.A darne.

Clusone (Bergamo) - cadavere carbonizzato trovato nell’abitacolo di un’auto in fiamme per strada - identità da accertare – VIDEO

Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un ...

Un altro incendio nella notte - le fiamme colpiscono una Bmw

SURBO - Un’altra auto ha preso fuoco nella notte. Dopo l’episodio incendiario avvenuto ieri a Cavallino (di cui abbiamo dato notizia in questo articolo), stavolta le fiamme hanno colpito una Bmw, ...

Un commando assalta con una ruspa un magazzino nel Milanese : spari e auto in fiamme

Oggi, mercoledì 9 aprile, un commando di almeno 8 persone ha posizionato e incendiato tre auto rubate in mezzo alla strada come diversivo mentre cercava di entrare con una ruspa all’interno di un ...

