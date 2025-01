Lanazione.it - Rio Grappling missione capitale

Negli ultimi giorni dello scorso anno, Roma ha ospitato la "Brazilian Ji-Jitsu Italian Cup Open", giunta alla decima edizione. Una competizione di arti marziali che ha visto convergere nellai migliori atleti d’Italia, per sfidarsi nelle varie categorie agonistiche. E c’era anche una delegazione del RioClub Prato Sud, con il sodalizio pratese che è tornato a casa con otto medaglie complessive (due delle quali del metallo più pregiato) e può quindi tracciare un bilancio più che positivo della trasferta in terra romana. Iniziando ad esempio da Michele Grasso è salito sul gradino più alto del podio nella categoria "GI" fra i "master 1 -76 kg", agguantando inoltre un bronzo fra i "master 1 79,5 kg". Medaglia d’oro anche per Edoardo Travaglini tra i "master 1 – 79,5 kg", in aggiunta ad un argento tra i "master 1 -82,3 kg".