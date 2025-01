Scuolalink.it - Rinnovo CCNL Istruzione e ricerca, Barbacci (CISL Scuola): l’appello per un’azione immediata

Ivana, segretaria generale della, ha lanciato un appello forte e chiaro all’inizio del 2025 sull’importanza di avviare rapidamente le trattative per ildeldel personale scolastico relativo al triennio 2022-2024. Con la Legge di bilancio ormai approvata dal Parlamento,ha evidenziato che non ci sono più ostacoli per avviare il dialogo tra le parti. Diventa urgente ildel2022/24 “Altre categorie hanno già rinnovato i loro contratti e ne stanno beneficiando,” ha dichiarato, ponendo l’accento sull’urgenza di garantire al più presto risorse economiche adeguate ai lavoratori della. La leader sindacale ha ribadito che ilcontrattuale è essenziale per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro svolto dal personale scolastico.