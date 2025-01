Lanazione.it - Raccolta rifiuti, a Pistoia servizio sempre attivo anche durante le festività

, 4 gennaio 2025 –ledi fine anno e i primi giorni del 2025, Alia Multiutility ha confermato ae nella provincia il proprio impegno per garantire il decoro e la pulizia della città. Si tratta di unessenziale per assicurare comunità ordinate e vivibilinei momenti di festa, per questo ilè assicuratolenatalizie. Nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, nel solo Comune di, i dipendenti di Alia hanno lavorato complessivamente 5.367 ore con l’impiego di una media di 60 lavoratori al giorno. Mentre molte realtà si fermano per celebrare le, l’azienda ha continuato a operare a pieno regime, consapevole della responsabilità verso il territorio e i suoi abitanti. Lo confermano i numeri: oltre 2000 sono state le persone quotidianamente impegnate sul territorio dei 65 Comuni serviti dall’azienda.