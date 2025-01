Ilgiorno.it - Quello delle carceri in Lombardia è un collasso annunciato: 6.000 posti per 8.500 reclusi

MILANO – “Rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti. Anche per chi si trova in carcere. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere. Il sovraffollamento vi contrasta e rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario”. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno. Eppure nellalombarde, dove ci sarebbe posto per poco meno di 6mila detenuti, isono quasi 8.500, più di 2.500 e il 40% in più. Nella top ten dei dieci istituti di pena più sovraffollati d’Italia, quattro si trovano proprio in. Il primato spetta a San Vittore: iregolamentari dovrebbero essere 702, quelli realmente disponibili sono invece 470, ma le persone rinchiuse sono più di mille.