Pianetamilan.it - Primavera – Milan-Lazio 0-0: pareggio a reti bianche per Guidi

Leggi su Pianetamilan.it

Ildi Federicoscende in campo contro la, in un gara che si prospetta spumeggiante. Ecco quanto accaduto al 'Puma House of Football'. La prima mezz'ora del match segue una frequenza ben precisa: ilprova a tenere il pallino del match, latenta di pungere in ripartenza, soprattutto dal versante di destra. Ed a rendersi pericolosi sono proprio i biancocelesti, prima con Di Tommaso che dopo una percussione si fa ipnotizzare dall'attenta uscita di Longoni, poi con Serra che non riesce a ribattere a rete il cross dii, anche in questo caso Longoni decisivo. Nel mezzo la risposta delcon Scotti: il numero 99 controlla al meglio uno spiovente di Eletu, ma non riesce nell'anticipo a Renzetti in uscita. Al 30' Bonomi ci prova da calcio piazzato, ma Renzetti si distende e respinge la minaccia.