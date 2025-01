Sport.quotidiano.net - Ora c’è un rapporto da ricucire. Pobega e quei rossi sullo stomaco: serve il voto di fiducia di Italiano

Paletti, regole, stratagemmi per non ricascarci. Quali, saranno Vincenzoe gli uomini del suo staff a deciderlo e a comunicarlo martedì al gruppo e in primis a lui, Tommasoil Recidivo, colui che in un mese (abbondante) ha visto per due volte rosso mettendo in difficoltà la squadra e inchiodandola a due sconfitte urticanti: il 3-0 con la Lazio e il 2-3 col Verona. Quanto basta per aver passato un San Silvestro di contrizione, con zampone e lenticchie finite di traverso quasi quanto le due espulsioni, più o meno gratuite, figlie di black-out di concentrazione che lo mettono già nella poco invidiabile condizione di dover inaugurare il 2025 in salita. La salita di chi deve convincere, che fu già suo maestro ai tempi dello Spezia, che l’alunno è meritevole, capace e dotato delle migliori intenzioni, ma pericolosamente incline alle distrazioni fatali, buchi neri che nel calcio ti costano l’esito di una partita.